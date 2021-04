Riaperture a Maggio: la Fipe Campania chiede certezze a De Luca

Economia | 15 Aprile 2021

“La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri”. Così dichiara il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l’incontro al Mise con i rappresentanti di Fipe-Confcommercio, ricevuti dopo l’assemblea straordinaria organizzata in piazza San Silvestro a Roma in collegamento con 21 piazza d’Italia.

Oggi ci sarà l’incontro con le Regioni che chiedono confini liberi e soprattutto un calendario preciso della ripartenza che dovrà tener conto, secondo il governo, di due fattori: l’andamento della curva epidemiologica e il numero di persone vaccinate.

Il calendario delle ripartenze

I primi a riaprire saranno i ristoranti a pranzo, poi i luoghi dello spettacolo e solo dopo palestre e piscine. Dalla metà del mese e non prima, nel rispetto della linea della gradualità scelta dal governo, potrebbero essere consentite le cene nei locali pubblici.

Si ripartirà soltanto nei territori che avranno dati da fascia gialla e con alcune limitazioni rispetto al passato.

Il calendario del governo prevede un mese di riaperture graduali, per arrivare alla fine di maggio con svariate attività aperte. Per le Regioni oltre ai ristoranti e ai bar devono ripartire anche palestre, piscine, luoghi della cultura e dello spettacolo. Le linee guida che oggi la Conferenza illustrerà alla ministra Mariastella Gelmini sono state visionate dai tecnici delle strutture sanitarie regionali e prevedono la riapertura di ristoranti e bar sia a pranzo, che a cena, con regole molto stringenti al chiuso e maggiori libertà all’aperto.

Cosa c’è sul tavolo per le diverse categorie

I protocolli sono pronti e in parte già approvati dal Comitato tecnico scientifico. Le regole saranno stringenti, ma consentiranno comunque alle attività di riprendere fiato e potrebbero permettere anche a categorie finora rimaste totalmente chiuse di ricominciare. Vediamo quali sono le proposte per ogni settore:

Per i ristoranti: In una prima fase i locali potrebbero accogliere i clienti soltanto seduti, per evitare assembramenti. Per le Regioni la distanza minima tra i tavoli dovrebbe essere di due metri all’interno e di un metro all’aria aperta.

Per i parrucchieri: Potrebbero essere riaperti in zona rossa, come chiedono le regioni di centro-destra e la ministra Gelmini, ma con regole molto rigide.

Palestre e piscine: I governatori spingono anche per la riapertura di palestre e piscine, strutture sulle quali il Cts ha già fissato le regole: 2 metri in palestra, 10 metri quadri in piscina. Nella fase iniziale il via libera potrebbe comunque riguardare solo gli allenamenti individuali.

Mondo dello spettacolo: Cinema, teatri e sale da concerto riapriranno dove e quando tornerà la fascia gialla. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha inviato al Cts un documento in cui chiede di aumentare i posti a sedere e spera che «la risposta sia positiva»: 500 persone al chiuso e 1000 all’aperto e un tetto del 50% al coperto, invece che del 25%.

La Fipe Campania chiede certezze a De Luca

L’idea di possibili riaperture a Maggio mette speranza e sollievo tra le categorie, ma i lavoratori vogliono certezze, una data precisa in cui si possa ripartire secondo i protocolli decisi.

“Oggi scriveremo al Presidente de Luca – dichiara Massimo Di Porzio presidente regionale FIPE – affinché si faccia portavoce con il Governo di questa nostra necessità. Aprire per poter lavorare in sicurezza. D’altra parte lo ha detto anche il Presidente De Luca: non è più possibile restare chiusi a tempo indeterminato. Ci doteremo anche di un’ App – continua Di Porzio – che possa fare il tracciamento sicuro dei clienti e che possa riconoscere anche gli eventuali passaporti vaccinali. Di prenotazione obbligatoria ne possiamo parlare, mentre per gli spazi esterni dovremmo prevedere uno spazio per tutti, altrimenti si creerebbe una disparità tra chi lo ha e chi no. E dopo tredici mesi di pandemia, sarebbe una ulteriore mazzata per chi non ne ha.”

Valentina Castellano

