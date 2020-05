Attualità | 5 Maggio 2020

Le notizie allarmistiche fatte circolare sin dal primo pomeriggio di ieri sui presunti positivi da Covid-19 bloccati alla barriera di Caserta Nord non ha nessun fondamento, come era facile prevedere. Prima di dar seguito a certi inutili allarmismi, correlati peraltro da immagini che mostrano inviati ai caselli e nelle stazioni del Sud in attesa degli untori, abbiamo atteso i dati ufficiali della Regione Campania, che parlano di appena 19 positivi ai test preliminari sui 1706 passeggeri controllati tra autostrade, stazioni e areoporti. Dati relativi (se consideriamo le subdole caratteristiche di questo virus) ma comunque ufficiali. I numeri fatti circolare ieri da La7 erano tutt’altro che rassicuranti: su 60 test effettuati al casello di Caserta Nord ben 14 sono risultati positivi. 1 su 4, un dato impressionante se si estende la media a tutti i viaggiatori tornati al Sud. Secondo la Regione invece, le Asl, sulla base di dati medici, hanno sottoposto a test rapido 320 passeggeri, di cui 19 sono risultati positivi.

Questo il testo del comunicato: “L’Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di oggi, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino e in alcuni luoghi nevralgici del territorio, sono stati registrati 1706 passeggeri provenienti da fuori regione. Tutti sono stati sottoposti a misurazione della temperatura. 15 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5 °C.

Sulla base delle valutazioni mediche, al momento, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri.

In particolare, 320 sono stati sottoposti a test rapido e 19 sono risultati positivi.

Per quanto riguarda i tamponi effettuati: 3 di questi relativi a persone sottoposte a screening alla barriera di Napoli Nord sono risultati negativi. Si attendono i referti dei restanti tamponi.

598 le persone che hanno comunicato alle Asl di appartenenza il proprio arrivo.

Tutte le persone provenienti da fuori Campania sono state poste in isolamento domiciliare”.

Sul fronte treni, nonostante le lungaggini, invece, tutto sotto controllo. Spiega Francesco Cecchetto Bara, che da un mese e mezzo fa parte del presidio medico alla stazione Centrale di Napoli di controllo per i passeggeri che arrivano fuori regione che, nonostante la lentezza dei controlli, oggi è andato tutto liscio.

“Oggi è la prima giornata di ritorno per molti, da giorni si sapeva che il flusso sarebbe aumentato. Senza giudicare chi ha fatto bene e chi no a tornare, molti dei quali li capisco anche e non penso di poterlo giudicare non essendo nei loro panni. Prevedendo questa situazione, già dai giorni Pasqua chiedemmo alle ferrovie italiane e alla polizia di stato di prendere ad una nuova modalità di uscita, così da accelerare il deflusso e non far ammassare le persone.

Il “colpo di genio” da loro pensato, dopo avergli illustrato almeno 3 alternative valide, è stato quello di fare dei percorsi diversificati, ma che portavano tutti alla stessa uscita! Risultato? Il treno arrivato dalla Lombardia ci ha messo quasi 2 ore ad essere controllato, con una fila lunghissima di persone che, per fortuna, hanno avuto il grandissimo senso civico di non fare casini e rispettare quanto più possibile le direttive. Al varco d’uscita, invece, prevedibilmente c’erano persone a contatto molto più stretto senza poter fare altrimenti. Un applauso a noi medici e protezione civile, che abbiamo dovuto occuparci anche di ordine pubblico, senza competenze e autorità. Un pollice decisamente in giù per Ferrovie e forze dell’ordine, le quali non hanno avuto la minima umiltà di ascoltare ciò che gli è stato detto ripetutamente negli ultimi 20 giorni”.

Un grazie, spiega ancora Cecchetto Bara, “anche alle persone che hanno aspettato finora senza fiatare, nonostante tutto. E se vi può tranquillizzare, almeno qui, nessuno è risultato positivo si test sierologici finora. Non trattiamo le persone come demoni”.

