Cinema | 16 Gennaio 2020

Il prossimo appuntamento con il cinema del reale, la rassegna in corso all’Astra Doc di via Mezzocannone, Napoli, è con un documentario che sta girando il mondo da mesi: SELFIE di Agostino Ferrente (Italia, 2019 – 76′), presentato alla 68. edizione della Berlinale – Berlin International Film Festival nella sezione Panorama e di recente candidato agli European Film Awards come Miglior Documentario.

Venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.30 all’Astra il regista Agostino Ferrente e il cast presentano il film SELFIE, nell’ambito di Astradoc – Viaggio nel cinema del reale.

La serata è in collaborazione con UCCA( Rassegna L’Italia che non si vede).

Saranno presenti anche Giovanni Bifolco, papà di Davide, Maurizio Braucci e Massimiliano Virgilio, che con i loro scritti hanno fatto conoscere al regista la triste vicenda di Davide Bifolco, Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania e Alessio Forgione, il cui prossimo libro in uscita è dedicato proprio al suo Rione Traiano.

In Selfie – film Ferrente affida ad Alessandro Antonelli e Pietro Orlando il compito di riprendersi da sé, con lo strumento agevole del telefonino e la pratica tutta contemporanea del selfie.

I due adolescenti erano entrambi amici di Davide Bifolco, altro sedicenne ucciso nel 2014 da un carabiniere, perché scambiato per un pregiudicato in fuga.

Sotto la direzione costante del regista, sono loro gli effettivi produttori delle immagini del film.

► Ingresso 3.5 euro | Soci Arci 3 euro

● AstraDoc è a cura di Arci Movie, Parallelo 41 Produzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli.

► INFO Arci Movie | 0815967493 |[email protected] | www.arcimovie.it

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il