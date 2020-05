Cinema | 11 Maggio 2020

Dopo oltre ventitré anni di messa in onda, a causa della pandemia, le riprese di Un posto al sole si sono fermate. Ma non si sono fermati i suoi protagonisti e la voglia di fare compagnia al pubblico.

Per questo i personaggi del daily drama più longevo d’Italia tornano in un originale spin-off in esclusiva su RaiPlay, per 40 puntate disponibili online, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 18 dall’11 maggio. Un po’ sto a casa, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Tv di Napoli della Rai, vede protagonisti Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Ilenia Lazzarin e tutti gli altri attori del cast di Un posto al sole. Terminato il lockdown, ritroviamo i condomini di Palazzo Palladini alle prese con la Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Nonostante il lento riavvicinamento alla normalità e le prime attività consentite, i personaggi si cercano, si telefonano, si impegnano in attività di tutti i tipi, con esiti più o meno felici, si importunano a vicenda.

Negli episodi della serie ciascuno vivrà brevi storie, condividerà con un amico o con un parente un’idea, un piccolo progetto o una proposta legata alla sua abituale attività. Chiederà aiuto per risolvere un problema o per soddisfare un’esigenza o semplicemente racconterà quanto accaduto nella giornata appena trascorsa.

“Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini, non abbandona mai la guardiola e, confidando in un po’ di quiete, si dedica alle parole crociate. – continua la sinossi ufficiale – Ma viene continuamente disturbato dagli inquilini del palazzo: prima tra tutti Giulia, che lo chiama in causa, insieme a Patrizio, per vincere finalmente la sua annosa sfida ai fornelli. In assenza di Silvia, ancora dalla madre a Indica, Diego si dà da fare per il Caffè Vulcano e con l’aiuto di Alex riattiva il servizio di delivery per i loro affezionati clienti. Viola è alle prese con brevi lezioni di storia dell’arte da casa: in attesa di poter tornare ad ammirarle di persona, illustra ai suoi amici le bellezze di Napoli ma anche le tante meraviglie italiane, in particolare quelle delle zone più colpite dal virus. E ancora Bice, parrucchiera ed estetista sempre un po’ sopra le righe, in attesa di tornare al lavoro, si diverte a importunare Mariella e il fratello Sasà, preoccupato per il suo dottor Stranamore: ora che finalmente possono rivedersi, come si comporterà? Non mancheranno, inoltre, le divertenti e surreali dirette del video blogger Vittorio, più noto come Vicky beef, che coinvolgeranno anche Michele e Alex, il suo “affetto stabile”. Nonostante ora abbia la possibilità di fare altro, Franco continua con il suo frenetico bricolage: armato di trapano e martello, smonta, rimonta, costruisce, disturbando la quiete degli altri inquilini”.

