San Gennaro e il Comune che non paga: “Aspetta, ciuccio mio, ca mo vene ‘a paglia nova”

Tra le notizie degne di nota (o indegne) della settimana appena trascorsa c’è senza dubbio quella relativa al fatto che San Gennaro abbia fatto causa al Comune di Napoli.

La Deputazione, infatti, ha chiesto al Comune di saldare il suo debito – non morale ma economico! – col Patrono della città. Salvo due anni a fine 800, non era mai successo, nella lunga storia della Deputazione, che le istituzioni non provvedessero a fare la loro parte per la gestione del Tesoro che tra restauri, personale, luce e altre utenze ha costi ragguardevoli.

Il Comune avanza dieci anni di quote non versate e, stanchi di attendere che vane promesse vengano mantenute, i notabili della Deputazione hanno intentato causa.

“Aspetta, ciuccio mio, ca mo vene ‘a paglia nova” starà pensando il Santo, nella sua secolare dimora, in attesa che le “promesse” (o i debiti) vengano onorate…

