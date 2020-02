Ci sono i ragazzi di Nisida nel brano che Piero Pelù porterà alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, e nel mezzo della musica ci sono anche le parole di Erri De Luca. Il cantante toscano e lo scrittore partenopeo hanno scritto insieme il verso «Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto» del brano “Gigante” in concorso al festival della canzone italiana.

Questa sera il rocker toscano salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston con la Napoli che gli è rimasta nel cuore, con le storie di un’isola che è anche un carcere minorile – modello di reinserimento sociale – e il volto segnato dello scrittore partenopeo perennemente in lotta. Una cavalcata rock ed elettronica dedicata a chi arriva al mondo per la prima volta – i suoi nipotini – e anche a chi lotta per rinascere liberandosi dalle catene di un passato difficile.

E’ il modo che ha trovato l’ex frontman dei Litfiba per rendere omaggio alla città e all’esperienza musicale che lo ha visto protagonista – a maggio del 2018 – negli spazi del centro di Forcella dedicato ad Annalisa Durante, dove per quattro giorni ha portato avanti il progetto “Santi di Periferia, l’impossibile non esiste” coinvolgendo undici giovanissimi in un percorso didattico e formativo: tra laboratori di scrittura e di composizione, lezioni con gli strumenti e racconti condivisi, Pierò Pelù ha tirato fuori talenti e passioni per dare vita ad un brano che è stato poi cantato e suonato nella Piazza di Forcella.

Lo ritroviamo con questo testo semplice che è un inno alla fantasia dei bambini, alla loro capacità di attraversare il buio, alle vite che ricominciano, a quei Giganti che hanno conquistato la sua anima e oggi lo accompagnano con quella stessa forza nel suo esordio dal vivo alla kermesse sanremese.

Il brano “Gigante” sarà contenuto nel nuovo album di inediti “Pugili fragili” in uscita il 21 febbraio per Sony Legacy.

Maria Fioretti

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il