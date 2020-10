Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le battaglie per la legalità sul nostro territorio ben conosce il nome di Ciro Corona, il suo impegno e la massima serietà da anni profusi in nome di un profondo amore per la propria terra e per chi ci vive. Già in passato Ciro ha dovuto affrontare non poche difficoltà nel suo impegno che lo vede tra l’altro molto esposto alla malavita organizzata con progetti specifici su più fronti: il centro Officina delle Culture, con sede a Scampia e dedicato alla giovane vittima della camorra Gelsomina Verde, e le iniziative sul bene confiscato e dedicato ad Amato Lamberti non sono che due degli aspetti più noti del suo impegno e dell’amore di Ciro per la sua gente.

Negli ultimi anni Ciro però denuncia altri attacchi: quelli delle istituzioni locali, coloro che invece dovrebbero appoggiarlo, in nome di un impegno comune – evidentemente solo millantato – per la difesa del territorio e di misure per ostacolare il propagare della malavita organizzata. Un atteggiamento incomprensibile per chi ha dedicato in questi anni mente, passione ed energie, a rischio della vita sua e dei suoi familiari a quelle realtà.

“Io sono nato e cresciuto a Scampia, ho deciso di non andare via nonostante le opportunità lavorative post diploma e post laurea. Dal 1998 lavoro nel sociale con minori, dal 2008, con la nascita di (R)esistenza Anticamorra, sul quartiere Scampia con i minori del territorio e nel 2012, a coronamento di questo progetto di vita, arrivano dopo numerose richieste e anni di battaglia, l’affidamento del Officina delle Culture Gelsomina Verde, ex istituto scolastico dismesso e occupato dalla camorra, e l’affidamento del primo bene agricolo confiscato della città di Napoli, il Fondo Rustico Amato Lamberti. Su entrambi i siti si comincia a lavorare soprattutto con progetti di inserimento lavorativo individualizzato per detenuti minorenni e maggiorenni” ci racconta, riassumendo la sua storia di questi anni. Come vi abbiamo raccontato anche su queste pagine, il Comune di Napoli, nonostante una delibera di giunta e un contratto firmato con l’Associazione (R)esistenza, per logiche di bilancio, negli anni scorsi ha assegnato alla partecipata ASÍA la struttura precedentemente data a (R)esistenza. Da quel momento in poi, ogni richiesta di permesso per lavori o avvio di attività è diventata complicata se non impossibile. “perché la struttura non è più in capo al Comune ma la titolarità è di una partecipata che per statuto non può dare a terzi i propri beni strumentali”.

Il sospetto di Ciro Corona è che il suo attacco a Libera sia stato la causa dell’ormai totale abbandono istituzionale che denuncia.

“Durante il percorso sul bene confiscato, ci rendiamo conto che una parte della rete che si era costituita a sostegno del Fondo non era in linea con il nostro modo di vivere: denunciamo pubblicamente l’associazione antimafia Libera per la richiesta anomala di contributi ai gestori dei beni confiscati di tutta Italia. Tale richiesta arriva anche a noi, avremmo dovuto dare contributi a Libera in cambio di derrate alimentari che un’azienda nazionale aveva regalato ai gestori dei campi estivi. Ovviamente non solo non riconosciamo un solo euro all’associazione Libera, ma denunciamo pubblicamente la richiesta. Da quel momento parte una vera e propria crociata nei confronti di (R)esistenza Anticamorra e di Ciro Corona in persona: crociata che ad esempio ha imposto lo sgretolamento della rete nazionale costruita negli anni intorno a (R)esistenza.

La parola d’ordine è stata: “Punire i disobbedienti, depotenziare chi non è addomesticabile”.

Che cosa sta succedendo ora? Cosa è capitato a te e cosa sta succedendo al Centro Officina delle Culture?

“Nel 2018, quando il comodato d’uso dell’Officina delle Culture scade – prosegue Corona ricostruendo la vicenda – viene affidato all’assessora Alessandra Clemente il compito istituzionale di seguire la vicenda. Nell’Ottobre 2019, con 5 blitz da parte della Polizia Municipale nel tentativo di chiudere il sito di Scampia cercando un passo falso, o insomma un qualsivoglia deterrente per chiuderlo. L’intera Giunta Comunale, pensando di trovarsi di fronte all’ “Impero di Ciro Corona”, si trova a confrontarsi con una realtà nata dal basso: un centro polifunzionale con 13 realtà che, proprio per colpa dell’amministrazione, sono costrette a lavorare senza autorizzazioni. La chiusura del sito è scongiurata nell’ultimo blitz dall’intervento dei cittadini di Scampia che accorrono in massa per ostacolarla.

Dopo diversi incontri, l’assessore ci racconta che i blitz sono normale controllo di routine, con l’impegno istituzionale che le mancanze dovute al pasticcio dell’amministrazione non sarebbero ricadute sulle realtà sociale dell’Officina. Di fatto, 12 realtà su 13 continuano a svolgere regolarmente le loro attività, nonostante la mancanza di autorizzazioni di contratto e di permesso. Ad una sola realtà non è stato concesso di continuare il proprio lavoro, con la logica “dell’anello davanti e i serpenti alle spalle”. Senza alcun avviso, senza alcuna notifica, due giorni fa nel tentativo di riprodurre alcuni documenti, mi hanno comunicato che la Comunità Alloggio Gelsomina Verde è stata dichiarata inesistente perché manca la titolarità della struttura, il contratto, lo stesso che manca alle altre 12 realtà che continuano a lavorare indisturbate. La conseguenza immediata è che i migranti che in quella comunità sono stati accolti, sono cresciuti, hanno oggi in attivo percorsi individualizzati di inserimento lavorativo contrattualizzato, adesso non hanno più la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno perché gli decade la residenza! Per me e la mia famiglia, che avevamo scelto di fare residenza insieme ai ragazzi, è stata fatta richiesta di sospensione dai registri dello stato civile, senza nessuna notifica. Praticamente, Ciro Corona e famiglia sono stati cancellati dallo stato civile del Comune di Napoli, e senza alcun avviso! Ovviamente, impugneremo legalmente il provvedimento, ma questo ci fa riflettere su quanto ancora la malapolitica abbia il controllo dei dirigenti, di provvedimenti, delle determine che tengono ostaggio la città. La comunità Gelsomina Verde non chiuderà, così come non chiuderà l’intera Officina delle Culture che da tre anni ormai svolge, nell’illegalità indotta, le proprie attività per circa 600 persone al giorno: nessuna attività sarà sacrificata, nessun utente resterà senza servizio, nonostante il braccio di ferro indotto da certa antimafia borghese e da una politica sempre meno attenta alle esigenze del territorio.

– Te la senti di descrivere le tue emozioni e i tuoi sentimenti in questo momento?

Lo puoi immaginare: amareggiato, deluso, preso in giro… Ma non di certo vinto: assolutamente no! Finché avrò le forze, continuerò a credere nel mio progetto e nel mio impegno, perché so che è la strada giusta, e non sono solo io a dirlo, ma anche tutti coloro che mi affiancano, che mi stimano e che mi sostengono, e sono moltissimi. E’ soprattutto grazie a loro che non mi arrendo.

