Dall’helpdesk per le scuole alle modalità di ingresso e uscita e all’igienizzazione degli spazi, fino all’impegno per il superamento delle “classi pollaio”: è quanto prevede il Protocollo firmato da ministero dell’Istruzione e sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. Il testo propone di fissare un tetto sul numero di alunni nelle classi e ha l’obiettivo di essere un punto di riferimento anche per studenti e famiglie.

Al link il testo completo del protocollo.protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2020-2021-sicurezza-6-agosto-2020

