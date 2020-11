Ma è già caos, come si poteva immaginare, per lo screening – facoltativo – e le prenotazioni per i tamponi. La scuola è sicuramente un tema “caldo” e, com’era prevedibile, l’opinione pubblica si spacca in due fazioni: favorevoli e contrari.

Il governo regionale della Campania in questi giorni ha ipotizzato una possibile e parziale riapertura delle scuole da martedì 24 novembre. Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria dovrebbero riprendere tra qualche giorno, previa effettuazione di screening su base volontaria del personale docente e non docente e sugli alunni. Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza.

Pubblichiamo, di seguito, alcune testimonianze raccolte tra le mamme “dissidenti”.

Iniziamo con una mamma che ha due bambini alla primaria e parla nella doppia veste di genitore e Medico. Valeria F.: “Noi Medici siamo distrutti, allo stremo delle forze. Lavoriamo in condizioni terribili, senza mezzi e senza alcuna tutela. Non si racconta affatto la verità. Per la scuola, discorso analogo. Non c’è chiarezza su nulla, la situazione è fuori controllo. Non è il momento di pensare ad una riapertura delle scuole”.

Un’altra mamma di due bambine e rappresentante di una classe delle primarie, Simona Colantuono, ci dice: “Al di là del grado, le scuole in questo momento non devono essere riaperte. La scuola non è un luogo asettico, i virus circolano come in qualunque altro posto. Inoltre, andiamo incontro all’inverno, con ciò che ne consegue. Per questo motivo, la DaD risulta il mezzo più sicuro per non far perdere neanche un giorno di lezione ai bambini, anche per quei genitori che risultano positivi al COVID-19 e sono costretti alla quarantena e, di conseguenza, non potrebbero comunque mandare i bambini a scuola. Bisognerebbe, inoltre, programmare fin d’ora il post-pandemia, permettendo a chi ha avuto problemi di recuperare in ambito scolastico.”

Sabina Trotta, Medico veterinario e mamma di un bambino delle primarie ed una bambina delle medie: “Sono contraria alla riapertura delle scuole in quanto luoghi chiusi ad alta densità, promiscuità, che comportano una lunga permanenza (6 ore di lezione) a favore del contagio virale. La condizione di seguire una lezione in classe comporta inevitabilmente un aumento del rischio di contrarre un qualunque virus, a prescindere dalle norme igieniche che vengono attuate e dai detergenti disinfettanti che, a mio avviso, per i virus non sono efficaci e che, anzi, espongono al rischio di reazioni allergiche ed asmatiche. Detto ciò, sarebbe giusto che per tutto il periodo invernale, che rappresenta il picco per tutti i virus, le scuole continuassero a restare chiuse”.

L.R. è un’altra mamma lavoratrice nel settore privato e ci racconta le sue difficoltà: “Anch’io, in questo momento, sono per il rimandare la riapertura delle scuole. Per carità, l’istruzione è sacra, ma la salute viene prima. Credo che se De Luca abbia deciso di chiudere le scuole in Campania in un momento in cui la situazione Covid era già critica, ma non al collasso come oggi, non abbia senso riaprirle adesso. Almeno fino a quando la curva dei contagi ricomincerà a scendere, preferirei continuare con la DaD. Sono una mamma lavoratrice dipendente del settore privato, per cui mi sarebbe più “comodo e conveniente” usufruire delle scuole aperte, ma con mille sacrifici, economici e non, preferisco tutelare la salute delle mie figlie e della mia famiglia”.

Anche Ilaria Colantuono, mamma di due bambini, è dello stesso avviso: “Trovo folle, assurdo ed irresponsabile riaprire le scuole in un momento come questo in cui la curva epidemiologica sale e siamo in piena Pandemia. Noi in zona rossa dobbiamo mandare i bambini a scuola con ansia e paura che possano infettarsi o portare il virus in casa? Non è per niente un luogo sicuro la scuola. Al momento io lavoro in Smart per fortuna, ma con me ci sono i miei genitori anziani ed un bimbo di tre anni considerato soggetto fragile. Solo perché noi mamme non scendiamo in piazza a protestare, non veniamo considerate da nessuno. Qui si parla della salute non solo dei nostri figli ma di tutti”.

Stefania Balzano, mamma di due bambini alle primarie, rincara la dose: “È follia pura aprire le scuole in questo periodo con numeri così elevati di contagi. Da sempre la scuola è una grande comunità, sono tutti a stretto contatto, per cui è inevitabile che ci saranno dei contagiati, è inutile nasconderlo. È inutile dire che la scuola è sicura, perché non è un monumento nel deserto, ma un edificio frequentato da persone che hanno una vita nel sociale, che si spostano, vuoi per lavoro, vuoi per altre esigenze e così via. I nostri figli certamente non possono essere le cavie di questo sistema, bisogna garantir loro il diritto alla salute. Quando la Campania era in zona gialla, abbiamo svolto regolarmente le lezioni in DaD ed ora, in zona rossa, si rientra a scuola? Assurdo! Assurdo! Assurdo!”

Ultima testimonianza, Maria Grazia Gentile, che di figli in età scolare ne ha addirittura tre: ” Riaprire la scuola in questo momento significa buttare al vento tutti i sacrifici fatti da noi in Campania finora. Mentre girano messaggi su ogni canale, privato o pubblico, di personaggi del mondo dello spettacolo, del personale sanitario, di politici, che ci esortano a restare a casa -cosa che stiamo facendo – trovo illogico anche solo pensare di riaprire le scuole! Siamo stati in gamba a marzo a gestire la pandemia e ci siamo distinti per il nostro spirito di sacrificio e la nostra lungimiranza. Dimostriamo nuovamente la nostra coerenza, proteggiamo i nostri cittadini, le loro famiglie, il nostro sistema sanitario, per avere domani un tesoro da cui ripartire. Non rischiamo il collasso del nostro sistema sanitario già in ginocchio. E cosa non meno importante, ricordiamoci che non potremo affrontare questo virus tutti in egual modo, per ragioni personali o familiari. C’è chi rischia più degli altri e chi in questo modo non verrà tutelato.”