In Campania le scuole dell’Infanzia e la prima classe della scuola primaria ripartono da domani mercoledì 25 novembre. L’Unità di Crisi, ieri, si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica, lasciando comunque ai sindaci al facoltà di scegliere cosa fare sul proprio territorio.

A Napoli si riapre da domani

Molti, fatta eccezione per Napoli e per il sindaco Luigi de Magistris che ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver chiesto i dati alla Regione: “ovviamente si deve richiedere a questo punto, un necessario approfondimento al fine anche di tranquillizzare genitori e comunità scolastica, particolarmente preoccupati in queste ore perché disorientati da un cambio così repentino di valutazione che, rispetto alla situazione sanitaria odierna rispetto a quella di qualche settimana fa, può oggettivamente rappresentare un elemento di ansia.

Noi – scrive il sindaco di Napoli – ci riserviamo ogni decisione all’esito della verifica dei dati che ci devono essere rappresentati in maniera analitica, così come disposto nell’ultima ordinanza regionale, tenendo anche presente che, ancora, incredibilmente, il Sindaco di Napoli, così come gli altri sindaci delle città capoluogo di provincia in Campania, non fanno parte dell’Unità di crisi e appena i dati ci saranno comunicati, insieme all’Assessore all’Istruzione, già in contatto con tutti i dirigenti scolastici della città di Napoli, faremo insieme le valutazioni del caso. Per ora non c’è comunque alcun motivo per discostarsi dall’Ordinanza regionale, ma come è doveroso, procederemo a fare tutte le verifiche e approfondimenti”.

Dunque, a saper leggere gli incomprensibili comunicati del sindaco, pare che a Napoli le scuole materne e prime elementari riaprano. Come conferma l’assessore alla scuola del Comune, Annamaria Palmieri: “I primi dati dello screening con i tamponi rapidi sugli alunni e i loro genitori e il personale della scuola, comunicati della Regione Campania, hanno dato risultati incoraggianti: solo lo 0,33% di positivi su 10.900 testati. Un dato campionario che ci dice che i bimbi non sono agente infettivo in questo momento. Noi chiediamo però di avere il dato napoletano dello screening. Da domani, dopo l’apertura delle scuole, faremo delle conferenze di servizio con tutti i presidi. L’ordinanza dice che un sindaco può fare ordinanze più restrittive in relazione a peculiari criticità accertate. Se dovesse emergere che in un quartiere in base ai dati e a quello che dicono i presidi c’è un focolaio, nulla ci vieta che le scuole di quel territorio dove c’è il focolaio devono restare chiuse per motivi sanitari”.

Ma nel resto della regione sono diversi infatti i primi cittadini che hanno firmato ordinanze che prevedono la ripartenza della scuola nel mese di dicembre (alcuni il 9 dicembre, dopo la festività dell’Immacolata).

Un elenco di comuni campani che hanno deciso per la proroga della chiusura delle scuole

Acerra: fino al 30 novembre

Afragola: fino al 29 novembre

Agerola: fino al 22 dicembre

Agropoli: fino al 3 dicembre

Alvignano: fino al 30 novembre

Amalfi: fino al 28 novembre

Ariano Irpino: fino al 29 novembre

Arienzo: fino al 30 novembre

Aversa: fino al 3 dicembre

Bacoli: fino a che ci sarà zona rossa e finchè non scenderà curva dei contagi

Baiano: fino al 3 dicembre

Battipaglia: fino al 1 dicembre

Buonabitacolo: fino al 3 dicembre

Caiazzo: fino al 29 novembre

Caivano: fino al 29 novembre

Cannalonga: fino al 3 dicembre

Cardito: fino al 29 novembre

Casaletto Spartono: fino al 3 dicembre

Casapesenna: fino al 3 dicembre

Casavatore: fino al 3 dicembre

Casella in Pittari:fino al 3 dicembre

Caserta:fino al 6 dicembre

Castellabate: fino al 3 dicembre

Castellammare di Stabia: fino al 29 novembre

Castelnuovo Cilento: fino al 3 dicembre

Cava de’Tirreni: fino al 3 dicembre

Dragoni: fino al 29 novembre

Falciano del Massico: fino al 3 dicembre

Felitto: fino al 3 dicembre

Futani: fino al 3 dicembre

Giugliano: fino al 4 dicembre

Grottaminarda: fino al 3 dicembre

Grumo Nevano: fino al 6 dicembre

Lustra Cilento:fino al 3 dicembre

Maddaloni: fino al 4 dicembre

Maiori: fino al 3 dicembre

Massa Lubrense: fino al 4 dicembre

Marano di Napoli: fino al 3 dicembre

Marigliano: fino al 5 dicembre

Melito fino al 3 dicembre

Meta di Sorrento: fino al 4 dicembre

Montano Altilia:fino al 3 dicembre

Mugnano: fino al 5 dicembre

Nocera Inferiore: fino al 3 dicembre

Nocera Superiore: fino al 4 dicembre

Ogliastro Cilento: fino al 3 dicembre

Omignano: fino al 3 dicembre

Pagani: fino all’11 gennaio

Palma Campania: fino al 29 novembre

Piano di Sorrento: fino al 4 dicembre

Pomigliano d’Arco: fino al 7 dicembre

Postiglione: fino al 3 dicembre

Pozzuoli: fino al 29 novembre

Procida: fino al 3 dicembre

Qualiano: fino al 3 dicembre

Quarto: fino al 4 dicembre

Recale: fino al 29 novembre

Riardo: fino al 29 novembre

Sala Consilina: fino al 3 dicembre

San Giuseppe Vesuviano: fino al 29 novembre

San Nicola la Strada: fino al 9 dicembre

San Prisco: fino al 29 novembre

Santa Maria a Vico: fino al 4 dicembre

Santa Maria Capua Vetere: fino al 29 novembre

Santa Marina: fino al 28 dicembre

Sant’Agnello: fino al 4 dicembre

Sant’Anastasia: fino al 3 dicembre

Sant’Arpino: fino al 3 dicembre

Sapri: fino al 5 dicembre

Saviano: fino al 3 dicembre

Sessa Cilento: fino al 3 dicembre

Sicignano degli alburni:fino al 3 dicembre

Solofra: fino al 3 dicembre

Sorrento: fino al 4 dicembre

Telese: fino al 3 dicembre

Torre Annunziata: fino al 30 novembre

Torre del Greco: fino al 5 dicembre

