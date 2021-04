“Senza denare nun se cantano messe” e la protesta delle mutande

Anche questa settimana, nel valzer dei colori imposto dal governo, la Campania è in zona rossa. Una condizione sempre più insostenibile, che ha generato parecchie protese da parte dei commercianti, costretti a tenere le saracinesche abbassate da ormai troppo tempo.

Alcuni, per tentare di sopravvivere, hanno modificato il codice ATECO della propria attività, iniziando a vendere anche biancheria intima che, a differenza di altri capi d’abbigliamento, è sempre stato possibile commercializzare nelle zone in cui vige il lockdown totale. È nata così la singolare protesta “delle mutande” con annessa catena umana mutandesca dei commercianti del quartiere Chiaia a Napoli. E anche qualche pizzeria ha lanciato la “pizza-mutanda” in segno di adesione alla protesta.Perché possiamo fare tutti i discorsi del mondo ma “senza denare nun se cantano messe”.

E nell’attesa di poter di nuovo cantare messa, soprattutto di riaprire tutti gli esercizi commerciali vittime della schizofrenia di questo governo e di quello che lo ha preceduto, ci consoliamo con la pizza mutandata.

