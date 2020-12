Sport | 6 Dicembre 2020

Per sintetizzare Crotone-Napoli è sufficiente rivedere i fotogrammi del primo gol di Insigne, il numero 70 in campionato del capitano azzurro con la maglia del club partenopeo. C’è il tunnel a centrocampo di Zielinski che crea la superiorità numerica e l’occasione di attaccare frontalmente la porta avversaria. E c’è poi il marchio di fabbrica di casa Insigne, il tiro a giro di destro sul secondo palo.

Di Lozano, miglior marcatore stagionale del Napoli, Demme e Petagna le altre reti messe a referto dalla squadra di Gattuso.

Come spesso accade nel calcio, è la qualità a fare la differenza. A prescindere dall’avversario che si ha di fronte. Anche perché il 4-0 finale è un risultato senza dubbio troppo severo per il Crotone di Giovanni Stroppa, a cui auguriamo di trovare quanto prima la formula giusta per virare le sorti della propria e compromessa stagione calcistica.

Viceversa, però, gli Azzurri non potevano esimersi dal compiere il loro dovere, necessario per restare ancorati ai piani alti di un campionato che continua ad apparire incerto ed equilibrato. Ora testa a giovedì, per una serata di Coppa decisiva e da vivere tutta d’un fiato.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

