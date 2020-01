Sport | 17 Gennaio 2020

Conferma quanto affermato stamattina dall’avvocato Emilio Coppola su queste pagine, l’assessore Ciro Borriello, che per il Comune di Napoli ha la delega allo sport.

“Certo, da parte del Comune c’è la volontà di risolvere la vicenda dello stadio San Paolo con soluzioni condivise. C’è un’interlocuzione in corso con la società Calcio Napoli… ma siamo in una fase di acquisizione delle informazioni” ci spiega al telefono.

Assessore c’è la volontà da parte del Comune di realizzare i palchetti lanciacori?

Siamo pronti a fare la nostra parte, per quanto ci compete. Stiamo dialogando da prima di Natale con l’avvocato Emilio Coppola, che sta facendo da tramite con la tifoseria organizzata. Ora siamo in una fase di acquisizione di informazioni tecniche cercando di portare avanti una sinergia. In commissione sport nei prossimi giorni incontreremo le tifoserie organizzate per poi farci portavoce con la società.

Ma la realizzazione dei palchetti dipende dalla società?

Assolutamente no. Solo che nelle altre città dove sono stati realizzati, lo Stadio appartiene alle stesse società. Nel caso dell’Olimpico, di proprietà del Coni, è stato il Coni a realizzarli. Si tratta di un’opera pubblica che deve rispondere a determinati requisiti di sicurezza e normativi.

Coppola parlava del modello Atalanta…

Probabilmente come tipologia di palchetto…

C’è anche una problematica economica?

Relativa, ma certo se si trovasse uno sponsor si accelererebbero i tempi. (Suggeriamo: si potrebbero usare i soldi della convenzione con la società perché i costi dei palchetti sono abbastanza relativi, ndr)

Dunque quali saranno i prossimi passaggi per realizzare i palchetti?

Attualmente, come le dicevo, stiamo studiando la situazione. Ad esempio degli stadi di Genova, il Marassi, e lo stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Entrambi di proprietà dei rispettivi comuni… per capire se e come si sono mossi in questo senso quali enti pubblici. Poi come Comune saremo promotori di un tavolo con i tifosi prima e poi con la Società per cercare soluzioni condivise. La volontà dell’amministrazione c’è, anche perché questa dei palchetti è una soluzione adottata in tutti gli stadi d’Europa, in alcuni da anni, e non c’è motivo per cui Napoli sia da meno.

