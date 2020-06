Attualità | 4 Giugno 2020

L’ISTAT ha pubblicato il report sull’ “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità della popolazione residente” relativo al primo quadrimestre 2020. Si tratta dell’unico strumento statistico efficace per capire cosa sia accaduto in questi mesi infernali: confrontare il dato dei decessi totali rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Lo studio non fa riferimento alla totalità della popolazione, ma copre oltre il 93% della stessa (7270 comuni). Se nel periodo gennaio-febbraio si è avuta una riduzione di decessi rispetto alla media degli anni precedenti, marzo ed in misura minore aprile sono stati i mesi di maggiore emergenza per quanto riguarda i decessi.

In Italia, a marzo, quasi il 50% di morti in più, ad aprile oltre il 30%

Si tratta, ragionando sul totale, di oltre il 15% di decessi in più rispetto alla media (oltre 34000 decessi in più), ma ad essere impressionanti sono i dati relativi alle regioni maggiormente colpite e, ancor di più, quelli relativi alle singole realtà del Nord Italia.

Come riportato dall’ ISTAT, è in Lombardia che si riscontra l’incremento dei decessi più marcato: si passa da una diminuzione del 6,9% nel periodo gennaio-febbraio 2020 – rispetto alla media nello stesso periodo 2015-2019 – a un aumento del 188% nel mese di marzo. In Emilia-Romagna si è avuto un aumento totale del 71%. Seguono il Trentino Alto-Adige (69,5%), la Valle d’Aosta (60,9%), la Liguria (54,3%), il

Piemonte (51,6%) e le Marche (48,9%).

In provincia di Bergamo +571% a marzo, a Cremona + 401%

L’individuazione di zone rosse, fatta ad inizio emergenza, non era sbagliata: la diffusione del virus è avvenuta principalmente in determinate aree. Come già evidenziato nel precedente rapporto ISTAT, fra le province ad alta diffusione dell’epidemia ci sono stati incrementi di decessi a tre cifre nel mese di marzo: Bergamo (571%), Cremona (401%), Lodi (377%), Brescia (292%), Piacenza (271%), Parma (209%), Lecco (184%), Pavia (136%), Pesaro e Urbino (125%) e Mantova (123%).

Al Nord è stata un’ecatombe mentre il virus ha solo sfiorato molte zone del Sud

Il rapporto descrive un’Italia divisa in tre con le province del Sud in buona parte concentrate nella fascia di bassa diffusione del virus.

In tutto il Mezzogiorno l’incremento di decessi registrato a marzo è stato del 4,2%, ad aprile dell’1,4%, mentre fra gennaio e febbraio si era registrato un decremento di circa il 5%. Al Nord Italia, in media, nel mese di marzo si era registrato un incremento del 95% ed a aprile del 67%. Fra le grandi città, Milano ha fatto registrare un incremento dei morti di oltre il 30% (1567 in più), Napoli una diminuzione di 180 morti rispetto alla media, pari a quasi il 5% in meno. A Torino appena 15 morti in più rispetto alla media, ma con un picco del 29% in più a marzo. A Roma sono morte quasi 900 persone in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

In Campania meno morti, ad Ariano Irpino 9 in più rispetto alla media

La Campania ha fatto registrare meno morti rispetto alla media degli ultimi cinque anni con 338 decessi da covid su 18241 totali nei primi quattro mesi dell’anno e con un incremento di appena lo 0,5% nel mese di marzo. Nei capoluoghi di provincia si è registrata una diminuzione di morti rispetto alla media, oltre che a Napoli, anche a Caserta e a Salerno. A Caserta nel mese di marzo si è registrato un aumento del 12,9% ma in totale il numero di decessi è nella media (-2 decessi). A Salerno sono stati registrati 37 decessi in meno rispetto alla media, con un picco di +7,7% a febbraio. Ad Avellino il dato è nella media, con un picco di +16,8% nel mese di aprile, mentre a Benevento sono stati registrati 8 morti in più rispetto alla media (+3,3%) con picchi del 33,8% a febbraio e del 19% a marzo.

Ad Ariano Irpino, la zona rossa campana più famosa (a causa anche degli show di Vincenzo de Luca), sono morte 9 persone in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti (+8%), con un incremento notevole nel mese di marzo (+56%).

