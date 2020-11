Sport | 5 Novembre 2020

Tra poche ore, pochi minuti prima delle 19:00, il Napoli sarà ospite del Rijeka nel terza gara del girone eliminatorio di Europa League.

Pur trattandosi di una prima volta per la squadra partenopea al cospetto di una compagine croata, non sarà invece un esordio assoluto per i colori azzurri in quella che, un tempo, era nota come la città di Fiume. Esiste, infatti, un precedente nella storia del club partenopeo, risalente a ben novantuno anni fa. Era il 26 maggio 1929 e allo Stadion Kantrida, allora ribattezzato Stadio Comunale del Littorio di Borgomarina, il Napoli sfidò i padroni di casa della Fiumana in una gara valida per il Girone B del campionato di Prima Divisione, il massimo torneo calcistico nazionale dell’epoca.

In palio, in quella gara, vi erano punti importanti e decisivi per l’ammissione nella nuova Serie A a girone unico, che dall’annata seguente avrebbe preso il posto della Prima Divisione a due raggruppamenti. Finì 1-1, con vantaggio azzurro realizzato da Gontrano Innocenti – ribattezzato dalle cronache come Innocenti II, poiché secondo di tre fratelli calciatori – e rete del pareggio fiumano di Natale Froglia, su calcio di rigore.

Al termine di quel campionato, il Napoli acciuffò in extremis il nono e ultimo posto utile per accedere in A. La Fiumana, invece, giunse quattordicesima e retrocesse in Serie B. Nel 1945, con il passaggio di Fiume al Regno di Jugoslavia, la società fu sciolta e lasciò spazio, dal 1946, all’odierno Rijeka.

Fiumani napoletani

Tra le fila della Fiumana, in quel pomeriggio di fine maggio, giocavano il portiere Antonio Marietti e la mezz’ala Marcello Mihalic. Entrambi nati a Fiume. Ed entrambi acquistati, nella successiva finestra di mercato, proprio dal Napoli. Il primo resterà in azzurro per cinque anni, dove vivrà però all’ombra dello straordinario talento di Giuseppe Cavanna, il primo giaguaro della storia partenopea e campione del mondo 1934.

Il secondo, invece, fu uno dei primi colpi di mercato del presidente Ascarelli, che sborsò ben 120.000 lire per portarlo alle pendici del Vesuvio. In Campania, quell’anno, arriverà con lui un altro istriano, Antonio Vojak, natio di Pola a cui, tuttora, appartiene il record di gol segnati con la maglia del Napoli in Serie A. Ben 102 in 190 presenze, realizzati e collezionate tra il 1929 e il 1935.

Mihalic, che nella foto in evidenza è riconoscibile nell’ultimo giocatore in basso a destra, vestirà l’azzurro per tre stagioni, fino al 1932. Insieme a Vojak e Attila Sallustro, farà parte del primo grande tridente capace di accendere i sogni di gloria della platea calcistica napoletana.

Antonio Guarino

