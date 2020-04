Agroalimentare | 2 Aprile 2020

In questi anni, con la passione che ci accompagna, vi abbiamo portato nel mondo del food napoletano, con incontri, live, eventi, iniziative.

Sempre in prima linea: sul banco con i pizzaioli, dietro le cucine degli chef, dentro i laboratori con dolci in preparazione. Sempre insieme ai protagonisti che ogni giorno con il loro lavoro hanno tenuto viva e tramandato la storia e la cultura alimentare di Napoli in maniera indissolubile alla tradizione culinaria.

Con loro abbiamo deciso di non fermarci nemmeno ora. Questo racconto vogliamo farlo continuare. I locali sono chiusi, è vero, ma noi siamo ancora vivi, e sono anche le tradizioni dei nostri piatti che ci tengono vivi. Quelle ricette che sanno di famiglia, di legami, di condivisione. Di tutto ciò che abbiamo bisogno soprattutto ora.

Ci è venuta così un’idea: chiedere, per i nostri lettori, delle video ricette di piatti tipici che i nostri amici propongono di solito nei loro locali, soprattutto richiamando la settimana della Pasqua. Dei video semplici, direttamente dalle cucine delle loro case, magari con i bimbi in sottofondo, senza divise o giubbe, semplicemente condividere con tutti voi passione e e maestria.

I primi appuntamenti

A partire da Venerdì 3 Aprile alle ore 11, ogni giorno pubblicheremo una video ricetta. Ecco i primi appuntamenti, i protagonisti e le ricette dei video:

Venerdì 3 Aprile alle ore 11:00 “Il tianiello” di Enrico Lombardi della Pizzeria Ristorante Lombardi 1892 a Via Foria

Sabato 4 Aprile ore 11:00 “La colomba” di Marco Napolitano della Pasticceria Napolitano Poderico

Domenica 5 Aprile ore 11:00 “Il tortano” di Marco Pellone della Pizzeria Ciro Pellone

Lunedì 6 Aprile ore 11:00 “Le palle di riso” di Laura Oliviero di Laura Bistrot a Forcella

Martedì 7 Aprile ore 11:00 “Il casatiello”di Stefano Cafasso della Pizzeria Cafasso

Mercoledì 8 Aprile ore 11:00 “Spaghetto alla poverella” di Vittorio Fortunato della Locanda Gesù Vecchio

Giovedì 9 Aprile ore 11:00 “Le montanare” di Vincenzo Paolo Capasso della Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro dal 1847

E ancora altri appuntamenti e altre ricette che via via vi annunceremo e che speriamo seguiate con entusiasmo. Segnate in agenda dunque e credeteci se vi diciamo che il mondo del food non si arrende, anzi entra nelle nostre case e ci tiene compagnia, e resiste insieme a noi.

Valentina Castellano

