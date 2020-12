Ieri sera, 27 dicembre 2020, i dati auditel ci dicono che su Rai2 Pompei Ultima scoperta (Documentario) è stato visto da 2.976.000 spettatori registrando l’11.4% di share, che per una prima serata di domenica sera è un dato altissimo e confortante.

Pompei

“I dati di ascolto del documentario suandato in onda ieri sera in prima serata su Rai2 sono un segnale per la cultura e una pagina importante per il servizio pubblico. La Rai deve continuare a scommettere su programmi di qualità che rafforzano il legame degli italiani col patrimonio culturale” dice, in proposito, il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, commentando gli ascolti del documentario realizzato dalla neonata Direzione Rai Documentari, con le immagini esclusive del Thermopolium, andato in onda su Raidue e disponibile su Raiplay.