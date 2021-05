Sul via duomo, la strada dei Musei, Didamuse: visite per le scuole

Eventi | 30 Aprile 2021

Dal 3 maggio parte “Didamuse”, l’offerta didattica museale riservata alle scuole proposta dalla Regione Campania e realizzata dalla Scabec insieme con il comitato “Via Duomo – Strada Dei Musei”.

In un anno in cui la pandemia ha impedito agli studenti di conoscere da vicino i musei e i luoghi della cultura, il progetto “Via Duomo – Strada dei Musei” propone un format di visite guidate virtuali che coinvolge il Museo Civico Gaetano Filangieri, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, il Museo del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia, il Complesso Monumentale DonnaRegina Museo Diocesano, il Cartastorie e il Complesso Museale di San Severo al Pendino.

Didamuse nasce come un utile strumento messo a disposizione per il mondo della cultura dove dimensione fisica e digitale sono strettamente interfacciate e, inoltre, come preziosa opportunità a sostegno della fruizione. Questo strumento digitale, nato nell’emergenza, potrà rimanere anche in futuro, aprendo le porte dei musei anche ad un pubblico spesso impossibilitato a partecipare per varie ragioni, prima fra tutte la distanza geografica.

Le finalità delle visite sono l’apprendimento, l’approfondimento e l’integrazione delle esperienze culturali per le realtà scolastiche.

Meta del progetto è garantire, nonostante la distanza fisica, i processi di socializzazione del gruppo, destando curiosità e interesse verso il proprio territorio e promuovendo la conoscenza del patrimonio storico-artistico campano.

Per le scuole il format di visita guidata sarà strutturato in base al grado di istruzione e su misura per i programmi scolastici in corso, organizzando, grazie a guide specializzate, vere e proprie “gite” che prediligono la presenza umana, elemento più importante dell’esperienza.

Utilizzando la piattaforma “meet” di Google restano salvi aspetti importanti, quali la presenza di una guida, la compresenza visibile di altri visitatori e la possibilità di porre domande anche a voce.

La durata di ogni visita è di circa 50 minuti così suddivisi: 40 minuti di visita guidata e 10 minuti destinati alle domande da parte dei ragazzi. Il numero massimo di partecipanti è di 90 studenti e studentesse.

Le visite si terranno dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e sarà possibile prenotarle all’indirizzo di posta [email protected] , telefonando e/o tramite WhatsApp al numero +39 342.6779319 tutti i giorni dalle 13.00 alle 19.00 esclusa la domenica.

