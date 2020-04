Sanità | 20 Aprile 2020

In Italia sono stati analizzati 1 milione e 356 mila tamponi, stando ai dati pubblicati nella giornata di ieri 19 aprile dal Ministero della Sanità e dal Dipartimento di Protezione Civile. Sono stati fatti pertanto 22436 tamponi ogni milione di abitanti. Il numero delle persone effettivamente controllate è allo stato attuale leggermente inferiore al numero di tamponi, perché bisogna tener conto che ad ogni persona guarita vengono fatti tre tamponi, di cui due per verificare che sia effettivamente diventato negativo e che ad oggi i dimessi/guariti sono meno di 50000.

L’Italia fra le nazioni che hanno fatto più tamponi al mondo

Stando a quanto pubblicato sul sito Worldometers le nazioni che hanno fatto ad oggi più test in assoluto sono:

USA (3861596 test fatti) Russia (194000 test fatti) Germania (1728357 test fatti) Italia (1356541 test fatti) Spagna (930230 test fatti) UAE (767000 test fatti) Turchia (634277 test fatti) Corea del Sud (563035 test fatti) Canada (549349 test fatti) UK (482063 test fatti)

Francia, Australia ed India seguono con oltre 400.000 tamponi effettuati. Il valore assoluto dei tamponi fatti serve però a ben poco se non confrontato con la popolazione. Considerando solo gli stati con oltre 10000 casi di coronavirus, l’elenco di chi ha fatto più tamponi rispetto alla popolazione è il seguente:

Svizzera (25566 test ogni milione di abitanti) Portogallo (23133 test ogni milione di abitanti) Italia (22436 test ogni milione di abitanti) Israele (21634 test ogni milione di abitanti) Germania (20629 test ogni milione di abitanti) Austria (19902 test ogni milione di abitanti) Spagna (19896 test ogni milione di abitanti) Irlanda (18358 test ogni milione di abitanti) Canada (14555 test ogni milione di abitanti) Russia (13294 test ogni milione di abitanti)

La Corea del Sud che è stata indicata erroneamente come paese in cui sono stati fatti tamponi a tutta la popolazione è in tredicesima posizione con 10982 tamponi fatti ogni milione di abitanti, meno della metà di quanti fatti in Italia.

In una cosa, invece, primeggia assolutamente la Corea del Sud, ovvero nel numero di tamponi fatti per ogni contagiato, oltre 50. Solo Russia ed India hanno valori oltre i 20 tamponi per ogni contagiato. La Germania è a 12, il Giappone a 10, l’Italia a 7,5, USA a 5, la Francia a 3.

La Valle d’Aosta è la regione più colpita dal coronavirus

Per quanto riguarda l’Italia, analizzando i dati forniti dal Dipartimento di Protezione civile (aggiornati al 19 aprile) e tenendo conto della popolazione delle singole regioni, è la Valle d’Aosta la regione più colpita, , seguita da Lombardia, provincia autonoma di Trento e Piemonte. Le cinque aree maggiormente colpite dal covid-19 sono:

Valle d’Aosta (866 casi ogni 100.000 abitanti) Lombardia (658 casi ogni 100.000 abitanti) P.A. Trento (653 casi ogni 100.000 abitanti) Piemonte (483 casi ogni 100.000 abitanti) P.A. Bolzano (448 casi ogni 100.000 abitanti)

Sono otto le regioni che ai dati di ieri hanno ancora meno di 100 casi ogni 100.000 abitanti e si tratta di tutte le regioni del Sud Italia (eccezion fatta per l’Abruzzo che è a 192), le isole ed il Lazio (a 98).

Calabria e Sicilia le regioni meno colpite dal virus

Le quattro regioni meno colpite dal virus sono:

Calabria (53,2 casi ogni 100.000 abitanti) Sicilia (54,3 casi ogni 100.000 abitanti) Basilicata (60,8 casi ogni 100.000 abitanti) Campania (69,4 casi ogni 100.000 abitanti)

La Campania ultima in Italia per tamponi fatti rispetto alla popolazione

A livello regionale il numero di tamponi fatti in base alla popolazione varia profondamente da regione a regione. Si passa dai 5716 tamponi ogni 100.000 abitanti per chi risiede nella provincia autonoma di Bolzano agli 831 tamponi ogni 100.000 abitanti della Campania.

Le prime cinque regioni per numero di tamponi fatti ogni 100.000 abitanti sono:

P.A. Bolzano 5715,8 Veneto 5214,1 P.A. Trento 4507,1 Valle d’Aosta 3721,8 Friuli Venezia Giulia 3671,9

Sono solo tre le regioni ad avere meno di 1000 tamponi ogni 100.000 abitanti:

1. Sicilia 995,5

2. Sardegna 906,3

3. Campania 830,6

Per quanto riguarda infine il rapporto fra tamponi effettuati e contagiati, La Lombardia è la regione con il più basso rapporto fra tamponi fatti e contagiati (5,4 tamponi fatti per ogni contagiato o, se si preferisce, il 18,4% dei tamponi fatti è positivo), mentre è l’Umbria ad avere il rapporto più favorevole ( oltre 23 tamponi per ogni contagiato, corrispondente al fatto che il 4,3% dei tamponi è positivo). La Campania, così come buona parte delle regioni del Sud è al di sopra della media nazionale, con 13,3 tamponi analizzati per ogni contagiato, corrispondente ad una percentuale di tamponi positivi del 7,5%.

