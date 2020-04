Attualità | 21 Aprile 2020

“L’Italia chiamò”, cantano tutti tronfi nei momenti di solenne e patriottica celebrazione nazionale. Ma non lasciatevi ingannare. In queste occasioni, la mano che molti meridionali portano al petto serve solo a controllare che il portafogli non sia stato, in qualche modo, scippato dai fratelli del tricolore.

E non sbagliano. La storia l’ha insegnato e poiché, anche in questa fase, il governo centrale è alla disperata ricerca di spiccioli, il Meridione sa di correre il rischio di trasformarsi nell’anziana donna che teme di essere derubata della sua, già misera, pensione.

Meglio del MES: il Sud “offre” senza mettere condizioni

Nella lunghissima serie di fondi destinati in maniera diseguale alle diverse regioni d’Italia (e, secondo voi, a chi capita sempre la fetta più grande della torta?), bisogna aggiungere quelli legati agli stanziamenti in conto capitale della Pubblica Amministrazione al Mezzogiorno.

Una misura, quest’ultima, che dovrebbe elargire denaro, in proporzione agli abitanti di ogni regione. Tuttavia, negli ultimi dieci anni la quota di risorse ordinarie in conto capitale della Pubblica Amministrazione al Mezzogiorno è stata in media intorno al 26%, ben 8 punti percentuali in meno rispetto alla percentuale di popolazione residente in quei territori.

Ciò significa che, per 10 anni, sono stati sottratti al Meridione circa 4 miliardi di euro. In dieci anni (operazione semplice da tradurre) un bel gruzzoletto si è trasferito da Sud al Centro-Nord.

L’elemosina con i soldi degli altri

Verso la fine dell’anno 2019, il Governo decide di porre fine a questa ingiustizia. A partire dall’anno 2020, dunque, il Meridione avrebbe ottenuto – come suo diritto, d’altronde – il 34% percento delle risorse, in linea con la distribuzione dei fondi nazionali.

La notizia generò qualche nordico malcontento. Si gridò allo scandalo. “Una pioggia di soldi per il Sud”, scrivevano sulla carta igienica quei giornalisti noti solo perché sanno abbaiare bene (e in ogni occasione) contro i terroni. Eppure quei soldi non erano, di certo, un regalo offerto al Sud. Erano e sono sempre stati i suoi. Soldi che, per anni, sono stati sottratti alle casse del Mezzogiorno.

In ogni caso, come dicevamo, da quest’anno la quota sarebbe stata elevata al 34%. Tuttavia, la crisi legata all’emergenza Covid-19, potrebbe provocare la sospensione della clausola. In un documento, datato Aprile 2020, dal titolo ‘L’Italia e la risposta al Covid-19’ ad opera del DIPE, si leggono alcune proposte per far ripartire il Paese.

Tra queste (come denunciano alcuni parlamentari eletti nella Camera dei Deputati in rappresentanza dei territori delle regioni del Mezzogiorno) se ne leggono alcune tese a danneggiare, in qualche modo, il Mezzogiorno.

Una riguarda proprio la sospensione della norma che prevede di destinare il 34% degli stanziamenti in conto capitale della Pubblica Amministrazione al Mezzogiorno. Probabilmente si tenderà a destinare ad altre regioni quanto viene sottratto al Sud. In aggiunta, non è nemmeno specificato, come sottolineato anche dalla lettera dei parlamentari, per quanto tempo sia prevista la sospensione.

L’interesse anche sui fondi europei

Il sacco dei fondi, ovviamente, non si ferma al punto citato. In ballo ci sarebbe anche il superamento dell’attuale riparto delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (80% Mezzogiorno e 20% Centro Nord). L’interesse, anche in questo caso, è quello di promuovere una nuova redistribuzione che assicuri, evidentemente, una quota maggiore di risorse al Centro-Nord a discapito del Mezzogiorno.

Vale la pena ricordare che il FSC è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Squilibri che, in parte, diventano conseguenza di un governo decentrato, da sempre capace di trascinare le risorse del territorio verso Nord.

D’altronde, ed è questo il vantaggio ,il Sud non mette condizioni e questi soldi non dovranno mai essere restituiti. Un prestito a fondo perduto. Un regalo. Oppure, diciamola fino in fondo, un furto da aggiungere a tutti quelli messi in atto dal 1861 ad oggi.

Il Sud metta le mani avanti

Il documento è “solo” il prodotto di un ufficio della Presidenza dei Ministri e non è mai stato “sottoscritto” dal Governo. Tuttavia, come ricorda Pietro Navarra, deputato messinese, è bene che “mettere le mani avanti“, per evitare di farsi mettere le mani in tasca.

Anche Peppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, tiene a far sapere che “si tratta di un documento del Dipe, non del mio ministero, mai discusso in sede politica, e nella parte in cui paventa meno risorse al Sud per parte mia è del tutto inaccettabile”.

Insomma, l’allarme non sembra essere ancora scattato. In ogni caso, con questi chiari di luna, non dormirei sonni tranquilli.

Rocco Pezzullo

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il