11 Settembre 2020

Erano oltre mille: un numero che stavolta porta bene al Sud. I ragazzi di Torre del Greco che avevano convocato la contestazione per Matteo Salvini nella tappa del suo tour elettorale di oggi in Campania, possono dirsi soddisfatti. Una contestazione dura ma pacifica la loro: così il comizio di Salvini a Torre è durato pochi minuti, con la sua voce coperta dai cori. E il senatore leghista è stato costretto alla fuga, risalendo in auto con la scorta per raggiungere le altre tappe campane. A Napoli, blindata per l’occasione, sarà alle 18 a piazza Matteotti.

Alle 17 appuntamento convocato da “Napoli senza confini” a Largo Berlinguer (Metro Toledo) per un’analoga e pacifica contromanifestazione. Per dire che buona parte del Sud non sarà mai con Salvini. Gli organizzatori raccomandano di portare, insieme alle mascherine, pentole, tamburi e tutto quanto può fare rumore…

