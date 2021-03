Tra la gente, sul lungomare, alle 8.30: scampoli di libertà (in attesa che ci vaccinino tutti)

Attualità | 14 Marzo 2021

Lungomare di Napoli (la piccola porzione rimasta pedonale), domenica mattina, poco prima del coprifuoco regionale.

Fra quanti sono in giro per fare attività sportiva il mio sguardo cade su un padre con accanto una bambina.

In pantaloncini lui, coi pattini lei.

Mentre lo guardo da lontano, mi accorgo che si tratta di un amico. Mi avvicino.

Che ci fai a quest’ora qui? Volevamo andare al Virgiliano nell’unica ora disponibile… ma oggi è anche allerta meteo… parchi chiusi. Siamo venuti qui… ma fra poco sono le 8e30… secondo te ci faranno problemi?

Non so che rispondere… il buon senso imporrebbe che nessuno si dovrebbe mai permettere di fermare un padre che porta una figlia a pattinare, all’aperto, in area pedonale, a prima mattina. Con un distanziamento enorme.

Ma esiste un’ordinanza regionale… faccio spallucce… boh… spero di no.

Riprendo la mia attività.

Esco dal lungomare, più per il vento che per l’orario. Eppure se fossi rimasto là avrei compiuto qualcosa di illegale.

Per l’incapacità di controllare che non ci siano condotte rischiose ci stiamo abituando ad una enorme limitazione delle libertà personali.

In Campania più che altrove.

Tutto questo è profondamente sbagliato.

Vaccinateci tutti, nel minor tempo possibile.

Abbiamo bisogno di tornare alla normalità.

Quella vera.

Fabrizio Reale

