Il Napoli vince 3-1 al San Paolo contro la SPAL e prosegue nel suo straordinario momento di forma. Grazie alle reti di Mertens, Callejon e Younes, intervallate dal momentaneo pareggio ospite di Petagna, gli Azzurri hanno conquistato il loro quinto successo consecutivo in campionato, consolidando il sesto posto in classifica e riducendo di sole tre lunghezze il distacco dalla quinta piazza della Roma. Resta invariato, invece, il divario dal quarto posto Champions dell’Atalanta, vittoriosa in contemporanea per 3-2 sul campo dell’Udinese e tutt’ora distante dodici punti, in attesa dello scontro diretto in casa degli orobici di giovedì prossimo.

Messo alle spalle con autorità e convinzione un avversario decisamente più morbido come la SPAL, la squadra di Gennaro Gattuso può gettarsi a capofitto nella fase decisiva di questo finale di campionato che, nelle prossime due settimane, riserverà agli Azzurri tre scontri diretti: la trasferta di Bergamo con l’Atalanta e gli incontri casalinghi con Roma e Milan, quest’ultimi due separati dal match in casa del Genoa.

Con la vittoria della Coppa Italia, il Napoli è comunque certo di avere un posto in Europa nella prossima stagione e può puntare a far leva su questa certezza per consolidare il suo stato di grazia e prepararsi nel migliore dei modi alla sfida continentale di agosto col Barcellona. In tutte le competizioni, infatti, i Partenopei sono imbattuti da nove partite e nelle ultime tredici ne hanno persa soltanto una. Per rintracciare un simile ruolino di marcia, occorre tornare indietro col tempo di due stagioni, quando il Napoli di Maurizio Sarri inanellò dieci vittorie consecutive tra la 17^ e la 26^ giornata del campionato 2017/18.

Mai, invece, una simile striscia di rendimento era riuscita a Carlo Ancelotti nel suo anno e mezzo scarso trascorso in azzurro. Numeri e parallelismi storico-calcistici fini a sé stessi, ma che ben si prestano per descrivere la ritrovata certezza, il consolidato rendimento e la maturità mentale di una squadra sempre più lontana dagli spettri che la stavano inghiottendo nella prima parte di stagione.

