Distanziati e incazzati. Sono gli agenti di viaggio che oggi hanno dato vita a una protesta in piazza Plebiscito con mascherine e metro per misurare il distanziamento.

Al governo un sostegno strutturale e un intervento che superi il bonus vacanza, che considerano quasi ininfluente in una situazione di crisi come quella che stanno vivendo. Tra le richieste per la ripartenza l’Iva al 7% sarebbe.

Con le crociere sospese, il caos voli, vacanze fuori dai confini nazionali per ora bloccate, il settore sta vivendo un dramma senza precedenti, soprattutto se si considera che per i prossimi sei mesi non ci sono prospettive di nessun tipo.

Per questo i titolari delle agenzie di viaggio chiedono a voce alta sia alla Regione che al Governo misure specifiche per impedire il tracollo del settore. “E’ necessario tradurre in fatti concreti i nuovi provvedimenti perché quelli messi in campo nel decreto di aprile: il Decreto Liquidità, l’indennità di 600 euro e il pagamento della cassa integrazione, ad oggi non hanno ancora prodotto alcun effetto reale sull’economia e sulla ripresa delle nostre aziende”.

Le loro ansie sono state raccolte su una pagina Facebook, “Turismo in stato di crisi”, che ha superato i 15 mila iscritti.

