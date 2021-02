Tutela della lingua napoletana: incontro in Regione. Nascerà un nuovo dizionario

Lingua Napoletana | 1 Febbraio 2021

“La lingua napoletana è un aspetto imprescindibile della nostra identità culturale” ha dichiarato lo scrittore Maurizio De Giovanni, presidente del Comitato Scientifico per la salvaguardia del patrimonio linguistico napoletano, al seguito di un incontro del comitato avvenuto nei giorni scorsi.

Arriva un nuovo vocabolario del napoletano “moderno”

Tra le decisioni scaturite dall’incontro quella di dotare Napoli di un un nuovo, aggiornato dizionario di lingua napoletana. L’ultimo, infatti, risale alla fine dell’800, firmata Emanuele Rocco Uno degli obiettivi che si propone il Comitato tecnico scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua napoletana, è quello di aggiornare il vocabolario. “Il dizionario Rocco è sicuramente un punto di riferimento – spiega il componente del comitato scientifico, il linguista Nicola De Blasi – che potrà essere tenuto presente, ma in un’opera più ampia, come quella che abbiamo in mente noi. Perché il dizionario storico a cui noi pensiamo arriva fino al ‘900 inoltrato”.

La Regione Campania a lavoro per la tutela della lingua napoletana

“Avere un patrimonio linguistico vivo ed in pieno sviluppo che non sia tutelato dalle istituzioni è inconcepibile. Finalmente però è avvenuto, siamo qui per far comprendere con chiarezza quello che noi possiamo fare” ha spiegato ancora De Giovanni.

Il Comitato è stato istituito in ottemperanza alla legge regionale n. 4 del 2019, dal titolo “Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Il 29 gennaio si è svolto un incontro con il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, a cui hanno partecipato con l’obiettivo di delineare il percorso da intraprendere per adempiere agli obiettivi previsti dalla Legge.

Chi ha partecipato all’incontro sulla lingua napoletana

Con De Giovanni, i componenti del Comitato, tra cui Nicola De Blasi, ordinario di linguistica italiana presso l’Università Federico II; Rita Enrica Librandi, ordinario di linguistica italiana presso l’Università L’Orientale; Caterina Stromboli, ricercatrice di linguistica italiana presso l’Università di Salerno.

“La cultura in questa regione si sviluppa e cresce senza bisogno di essere coltivata – ha spiegato ancora de Giovanni – la lingua napoletana è viva in tutte le sue forme e viene sviluppata costantemente attraverso nuovi generi di arte. Il comitato è espressione della nuova cura della lingua napoletana, questa legge regionale istitutiva del Comitato è importantissima ed è arrivata dopo decenni di tentativi di proporre questi argomenti e pertanto rappresenta il simbolo del cambiamento”

Cosa prevede la legge regionale sulla lingua napoletana

La legge n. 14 del 2019 è frutto di un lungo processo che va dalla proposta di legge scritta nel 2016 dal prof. Ermete Ferraro, poi unita a una proposta presentata nel 2006 dal consigliere Luigi Passariello. È giunta all’approvazione nel luglio 2019, con la nomina del Comitato scientifico.

L’impegno della Regione Campania per sostenere la lingua napoletana

Dal canto loro i rappresentanti della Regione hanno confermato la volontà di sostenere “tutte le iniziative possibili per rinforzare, nei fatti, la cultura napoletana e campana che ha bisogno di essere rilanciata per il suo importantissimo valore istruttivo. Questa legge regionale e la prima riunione della commissione rappresentano il nuovo punto di partenza di una Campania leader della cultura nel mondo”.

E conclude de Giovanni: “”Intendiamo coinvolgere tutti perché la Campania ha nella cultura l’unica vera possibilità di crescita economica. E per lo sviluppo della nostra industria culturale la lingua è fondamentale, come l’enogastronomia, l’archeologia e lo spettacolo”

Teresa Apicella

