Ufficiale: la Campania in zona rossa. Cosa cambia col nuovo Dpcm

5 Marzo 2021

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Passano in area arancione le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e in zona rossa la Campania.

Con la zona rossa in Campania, le regole da rispettare cambiano rispetto a quelle che ormai conosciamo.

Le novità nel Dpcm di Draghi in zona rossa

Infatti, il nuovo decreto del Governo Draghi ha introdotto alcune novità in merito alle visite a parenti e amici in zona rossa: è stata eliminata la deroga che concedeva di spostarsi in massimo due persone una sola volta al giorno entro i confini comunali. Ciò significa che è vietato andare a trovare un nucleo familiare esterno al proprio, anche se si trova entro i confini del proprio Comune di residenza.

Tutti gli spostamenti devono essere giustificati con l’autocertificazione

In zona rossa ogni spostamento deve essere giustificato tramite l’autocertificazione: ammessi solo motivi di lavoro, salute o necessità, rientro al domicilio, abitazione o residenza.

Si può sempre spostarsi per andare a fare la spesa o per fare una passeggiata, si può svolgere attività sportiva all’aperto (in forma individuale) nel rispetto di tutte le norme sul distanziamento sociale.

Chiusi negozi, centri commerciali, bar e ristoranti. Le eccezioni

I negozi, i centri commerciali, i bar e i ristoranti sono chiusi in zona rossa, fatta eccezione per i punti vendita di beni di prima necessità, alimentari e farmacie in primis, tabacchi, edicole. Chiudono barbieri, parrucchieri, centri estetici e di servizi alle persone. Chiusi i musei.

Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5

Rimane fisso il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5: in tale fascia oraria sono concessi soltanto gli spostamenti dettati da motivi di salute, lavoro o urgenza, comprovati dall’autocertificazione.

