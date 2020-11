Sport | 25 Novembre 2020

Se ne è andato il D10S del pallone, l’anima della sua Argentina e di quella Napoli che ha sempre adorato.

Un eroe per tanti, soprattutto gli ultimi. Napoli piange come per Pino Daniele, bloccata stavolta dal lockdown della zona rossa.

Ma Napoli, i tifosi, celebreranno sicuramente il loro Diego, l’ultimo grande eroe della città.

La tragica notizia della morte del Pibe, il più grande calciatore di tutti i tempi, pare a causa di un arresto cardiaco, è stata data dal quotidiano argentino il Clarin e dalla CNN. Maradona ha ha vinto i Mondiali con l’Argentina, due scudetti con il Napoli ed è stato uno dei campioni più amati in assoluto.

Una notizia che lascia la città semplicemente attonita: Maradona dopo aver festeggiato il suo compleanno il 30 ottobre si era sentito male ed era stato portato d’urgenza in ospedale, dove era stato operato alla testa. Dall’ospedale di Buenos Aires Maradona era uscito pochi giorni fa, stava meglio. Doveva trascorrere un lungo periodo di convalescenza a casa, dove purtroppo oggi è stato stroncato da un attacco cardiaco.

