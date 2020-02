Vincenzo Cardella, grande artigiano dello sbalzo e del cesello

Sbalzo e cesello sono due tecniche che procedono parallelamente, l’una complementare all’altra, l’una il perfezionamento e il completamento dell’altra: una lavorazione artistica che si delinea e si perfeziona durante il processo di esecuzione e che agisce sulla materia prima lavorandola da più direzioni.

L’arte dello sbalzo e del cesello, “la toreutica”, è nobile e antica: già praticata da Egizi,Cretesi, Greci e Romani. Lavori pregevoli ha lasciato nell’oreficeria il nostro Rinascimento, opere di sommi artisti, oltre il Cellini, quali Botticelli, Donatello, Ghiberti, Pollaiuolo, Verrocchio.

Il cesello è uno dei numerosi utensili non taglienti atti a creare, a colpi di martello su lamine metalliche, un qualunque disegno a scopo decorativo. Per consentire le deformazioni plastiche del metallo, la lamina viene applicata su un pane di pece calda: viene così scaldata e poi lasciata raffreddare lentamente, ottenendo in questo modo la primitiva elasticità del metallo, senza alterarne le forme. Ogni cesellatore si costruisce i propri attrezzi, in virtù della necessità del momento, che restano così personali ed unici. Con lo stesso nome dell’utensile viene indicata l’opera finita dal cesellatore, ma laddove in conseguenza della lavorazione subita il lavoro si presenta più o meno in rilievo, alla parola cesello si associa quella di sbalzo. La differenza tecnica tra sbalzo e cesello è che per la prima il rilievo è ottenuto sulla faccia opposta della lastra operando così innegativo, mentre il cesello modella la lastra di metallo in positivo, arricchendola di dettagli. In ogni modo sbalzo e cesello sono sempre complementari, anche se vi possono essere opere solo sbalzate o cesellate. Un bravo cesellatore deve essere anzitutto un bravo disegnatore cosicché le possibilità di realizzazione con la tecnica dello sbalzo e del cesello diventano infinite.

Non esistono limiti per l’artista che con strumenti semplici e antichi può fare quasi tutto e dominare la materia senza offenderla ma esaltandola; proprio a causa di questa purezza e autenticità l’uso preferenziale di questi strumenti di lavoro è determinato dal fatto che essi non possono dominare lo svolgersi del lavoro, come invece può accadere per strumenti meccanici moderni, bensì obbligano a uno continuo sforzo creativo. Si impiega forse tempo maggiore, ma il tempo consente la riflessione e la riflessione aiuta la ricerca. L’arte diventa mezzo di espressione interiore, per dare forma alla bellezza e all’armonia che ognuno porta dentro (da teletruria.it)

Nell’immagine in alto la cassetta Farnese, custodita al museo di Capodimonte: non avendo immagini di Vincenzo Cardella, l’artigiano di cui vi parla in questa seconda puntata de “Gli ori di Napoli” dedicata ai grandi artigiani dell’oreficeria, Gustavo Renna, vi proponiamo uno dei grandi capolavori di sbalzo e cesello nella storia dell’artigianato e dell’arte.

Continua il ricordo degli ultimi artigiani orafi… ultimi ad aver concluso un’epoca. Oggi voglio raccontarvi del maestro Vincenzo Cardelli, abile artista dello sbalzo e cesello, del borgo Orefici di Napoli. Negli ultimi anni della sua vita, abitava e lavorava nella località chiamata Ponte di Sanseverino, a metà strada fra S. Biagio dei Librai e zona Orefici.

Era un uomo molto apprezzato ed autoritario, aveva i suoi tempi e perdeva subito la pazienza. Da ragazzo, sempre dopo la scuola, facevo di tutto per portargli del lavoro: mi facevo ore di attese, senza fiatare o spazientirmi. Perché Vincenzo Cardelli era un mito per me: amavo ascoltare i suoi discorsi, anche non necessariamente di lavoro, al di là della porta chiusa…origliavo elegantemente, volevo sapere tutto dei grandi e tutto mi piaceva.

Quando finalmente mi riceveva, mi scrutava, sono certo che leggeva dentro me, sapeva che io avrei voluto vedere e sentire qualcosa, poteva chiedermi qualunque cosa… e io l’avrei fatta!

Quando mi diceva: “guagliò, ‘a ropp m’ja fa, nu pare e servizi… “, (ragazzo, dopo mi dovresti andare a fare un paio di commissioni), io volavo!

Gli andavo a prendere pure l’estrazione del lotto il sabato, alle 13 precise, con i numeri annotati su un pezzetto di carta….

Come erano belli quegli uomini, immensi, uomani che con le loro mani, potevano costruire qualsiasi cosa… nulla li fermava.

Io, ragazzino, ascoltavo a bocca aperta tutto!

Da Vincenzo Cardelli ho imparato, che l’acciaio delle valvole dei motori delle auto era eccezionale per preparare un ferro da sbalzo. Ho visto delle opere eccezionali, l’ultimo suo lavoro che vidi, fu un bracciale di oro che fu acquistato dalla famiglia Cuocolo…

E mi domando: come è possibile che se metto il nome di questo grande uomo su Google, non trovo nulla?

Gustavo Renna

