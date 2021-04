Pasqua 2021 è appena stata archiviata. La seconda, in epoca pandemica. Ora, è il momento di cominciare a lavorare seriamente per la ripresa dell’intero paese che, da Nord a Sud, soffre moltissimo in termini economici e sociali. Abbiamo trascorso come potevamo queste ultime feste religiose del nostro calendario, ma ora bisogna guardare avanti. Possibilmente, mettendo da parte le chiacchiere, le promesse e la propaganda e augurandoci che il nuovo governo faccia realmente qualcosa di buono al di là delle belle parole. Tanto “vruòccole, gnuòccole e predecature, fatta Pasca nun serveno cchiù”.

